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    Столичный филиал партии «Ак жол» провел лыжный марафон

    31 Декабря 2020, 13:12

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 31 декабря городской филиал Демократической партии Казахстана «Ак жол» провел лыжный марафон в столичном парке, передает МИА «Казинформ».

    Мероприятие организовано с целью пропаганды здорового образа жизни и формирования позитивного общественного настроения в наступающем 2021 году. В марафоне приняли участие лидер партии Азат Перуашев, кандидаты в депутаты от «Ак жол», руководство и актив городского филиала.

    «Акжоловцы» продемонстрировали свою приверженность здоровому образу жизни. Молодые люди, участвовавшие в забеге, отметили позитивный дух и энергичность мероприятия.

    После марафона Азат Перуашев поздравил казахстанцев с Новым годом.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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