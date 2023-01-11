Столичный департамент Агентства РК по делам госслужбы возглавил Али Комекбаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На должность руководителя департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы по городу Астана, председателя совета по этике назначен Али Комекбаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт ведомства.

Комекбаев Али Амантаевич родился в 1961 году. Окончил Казахский химико-технологический институт, Межотраслевой институт повышения квалификации при МАТИ им. К.Э.Циолковского, Московский государственный авиационный институт, Национальную Высшую Школу Государственного Управления при Президенте РК, Высшую школу права «Адилет».

Общий стаж на государственной службе составляет более 25 лет.

С 1999 года трудится в уполномоченном органе в сфере государственной службы. Имеет большой опыт работы в центральном аппарате и территориальных департаментах. Занимал должности главного специалиста отдела по контролю за соблюдением законодательства Агентства, заместителя начальника управления территориального департамента по г.Астана, директора департамента правового обеспечения государственной службы, заместителя председателя, руководителя департамента государственной службы и профилактики коррупции, директора департамента государственной службы Агентства.

До назначения на должность А.Комекбаев работал руководителем, председателем Совета по этике департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы по городу Шымкент.





Фото: gov.kz