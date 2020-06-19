Столичный Центр занятости переходит на онлайн-режим

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Весь спектр услуг граждане и работодатели могут получить онлайн через сall-центр, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

С 22 июня Центр занятости населения акимата города Нур-Султана переходит на работу в режиме онлайн.

«В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19, путем ограничения физического взаимодействия временно будет приостановлен прием граждан в Центре занятости (ул. Бейбитшилик, 25) и «Жануя» (ул. Бейбитшилик, 14)» – говорится в сообщении центра.

Весь спектр услуг граждане и работодатели могут получить онлайн через сall-центр 57-88-88, электронную почту и мобильные устройства связи.

Для получения услуг необходимо: позвонить по номеру 57-88-88, выбрать цифру необходимой услуги, связаться со специалистом. Дополнительная информация об услугах будет опубликована в социальных сетях центра: Facebook @cz.astana.kz, Instagram @czn_astana.