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    Столичный автотранспорт проверяют на токсичность выхлопных газов

    5 Сентября 2022, 15:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Передвижными экологическими постами в столице на сегодня проверено свыше 7 500 автомашин на токсичность выхлопных газов. Нарушения выявили у 16% из них, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

    Из проверенных на токсичность выхлопных газов 7 тыс. 500 автомашин превышение выявили у более 1 тыс. 200, что составляет свыше 16 %.

    Данный проект реализуется совместно с управлением охраны окружающей среды и природопользования города, департаментом полиции Нур-Султана и аккредитованной испытательной лабораторией ТОО «ЭКОСЕРВИС-С» согласно трехстороннему меморандуму.

    Нормируемыми компонентами для автомобилей на бензине и газе является СО (монооксид углерода), для дизелей – дымность (коэффициент поглощения светового потока). Содержание этих компонентов не должно превышать значений, установленных действующими стандартами:

    - Технический регламент Таможенного Союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств»;

    - СТ РК 1433-2017 «Транспорт дорожный. Выбросы загрязняющих веществ с отработавшими газами автотранспортных средств в атмосферный воздух. Нормы и методы определения».

    При выявлении превышений норм токсичности, что является административным правонарушением и влечет предупреждение или штраф на физических лиц в размере десяти, на юридических лиц – в размере ста месячных расчетных показателей, а в случае повторного совершения в течение года после наложения административного взыскания, влечет штраф на физических лиц в размере двадцати, на юридических лиц – в размере двухсот МРП.

    Фото : gov.kz

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Астана Экология Транспорт Общество
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