Столичный акимат призвал НПО принять участие в формировании тем госсоцзаказа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Встреча по обсуждению тем для государственного социального заказа и координации деятельности столичных НПО на 2020 год состоялась в акимате города Нур-Султан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

Сегодня в столице зарегистрировано около 4 тыс. общественных объединений. «Неправительственные организации в городе представлены во всех сферах, они действуют, развиваются, обретают опыт и зрелость. В своем Послании народу Казахстана Глава государства особое внимание акцентировал на укрепление общественного согласия. По его словам, для формирования активного гражданского общества необходимо повысить авторитет неправительственных организаций. Поэтому Касым-Жомарт Токаев поручил в ближайшее время разработать и принять Концепцию развития гражданского общества до 2025 года», - сказал на встрече руководитель управления по делам общественного развития города Нур-Султана Талғат Рахманберді.

На встрече было отмечено, что главным направлением совместной деятельности акимата и НПО останется решение социально значимых проблем. При этом основной формой сотрудничества является реализация важных для общества проектов в рамках государственного социального заказа. Их список формируется с учетом основных направлений государственных программ, международного опыта, а также предложений, поступающих непосредственно от неправительственных организаций.

«С каждым годом мы будем увеличивать число социально значимых проектов и объем финансирования госсоцзаказа. По сравнению с предыдущими годами в 2019 году сумма финансирования проектов для неправительственных организаций увеличена в 2 раза. В этом году реализуется 39 проектов государственного социального заказа», - отметил руководитель Управления.

Из 39 проектов 24 реализует управление по делам общественного развития города Нур-Султана, 3 - управление образования Нур-Султана, 1 – управление общественного здравоохранения города и 11 проектов осуществляются по линии управления занятости и социальной защиты столицы. О том, как осуществляется мониторинг проектов, реализуемых в рамках государственного социального заказа, рассказала исполнительный директор общественного фонда «Камеда» Махаббат Еспенова.

«Мы проводим мониторинг портала госзакупок на предмет того, какие конкурсы объявляются, состоялись они или нет, кто выиграл тендер. Также мы посещаем мероприятия, обращаем внимание на соответствие их заявленной теме, отвечают ли они стандартам госсоцзаказа. Также проводится опрос экспертов, методика «тайного покупателя», кабинетный мониторинг, когда мы смотрим информацию об осуществлении проекта в СМИ и соцсетях. Хочу отметить, что это не мониторинг ради мониторинга, а оценка для определения полезности работы, ориентации на сотрудничество и вовлеченности всех заинтересованных сторон. Важно помнить, что цель мониторинга - улучшение системы государственного социального заказа и, в конечном результате, повышение качества оказываемых услуг», - отметила она.

Вместе с тем на встрече были названы проблемы, с которыми сталкиваются НПО, работающие по госсоцзаказу. Это отсутствие авансовых платежей, четких требований по сдаче отчетности и другие.



