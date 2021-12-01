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    Столичный аэропорт показал редкие архивные фотографии

    1 Декабря 2021, 11:45

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в День Первого Президента Республики Казахстан АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев» исполнилось ровно 90 лет. В этот день, 1 декабря 1931 года началось регулярное воздушное сообщение между Семипалатинском и Акмолинском (День образования предприятия). В честь этой даты, столичный аэропорт показал редкие архивные фотографии из истории строительства терминалов, которые вошли в специально изданный фотоальбом к праздничной дате, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Аэропорта.

    Символично, что сегодня, спустя 90 лет, ранним рейсом из столицы вылетел самолет направлением «Нур-Султан – Семей», пассажиры которого в торжественной обстановке, под звуки оркестра проходили регистрацию.

    Также в рамках юбилейных мероприятий, совместно с Halyk Bank выпущена тематическая банковская карта с дизайном аэропорта.

    Сегодня Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев является одним из крупнейших аэропортов в стране. Воздушная гавань столицы находится на втором месте среди наиболее загруженных аэропортов стран Центральной Азии, а также на 12-м месте среди наиболее загруженных аэропортов всего постсоветского пространства. Аэропорт на сегодня является базовым для основных отечественных и ряда иностранных авиакомпаний. Максимальный тип принимаемых воздушных судов: Боинг Б-747-800, Руслан АН-124 и классом ниже.

    На сегодня аэропорт имеет всю необходимую инфраструктуру для предоставления услуг как пассажирам, так и авиакомпаниям, согласно лучшим мировым практикам. Благодаря развитию цифровых возможностей, пассажиры могут производить онлайн-регистрацию, отслеживать рейсы, оплачивать услуги аэропорта, в том числе через приложение NQZ, разработанное аэропортом. Уникальная система заправки воздушных судов в свою очередь сокращает трату времени на предполетные процедуры и позволяет ускоренно обслуживать авиакомпании.

    Развитие аэропорта столицы проводится в соответствии с международными стандартами ИАТА и ИКАО. Взлетно-посадочная полоса аэропорта - одна из лучших в Центральной Азии. Она соответствует категории IIIА ИКАО и позволяет принимать и выпускать воздушные суда практически в любую погоду.

    Являясь визитной карточкой государства, столичная воздушная гавань делает все возможное по созданию благоприятных условий для пребывания гостей и пассажиров Нур-Султана.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Астана Юбилей Дата Аэропорт
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