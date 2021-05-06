Столичным ветеранам ВОВ раздали подарки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Столичных ветеранов Великой отечественной войны поздравили с праздником и раздали праздничные продуктовые наборы в честь наступающего праздника Великой Победы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Акция организована РОО детско-юношеского военно-патриотического движения «Жас Сарбаз» при поддержке акимата города Нур-Султана, КГУ «Астана Жастары» и военно-патриотического центра ВС РК, а также торгово-развлекательных центров.

«Спасибо вам. Я вас всех поздравляю с большим праздником, желаю крепкого здоровья, хорошей учебы. Я училась, призвали в армию, отправили на краткосрочные курсы. Полтора месяца училась в Москве, присвоили звание сержанта. И когда началась война, меня отправили на Второй Украинский фронт, где я дошла до Будапешта. А когда война закончилась, вернулась домой, и Хрущев призвал поднимать целину», - сказала ветеран Раиса Сафоничева, которая в данный момент проживает в столичном доме ветеранов.





К слову, как сообщил один из организаторов – председатель Республиканского военно-патриотического движения «Жас Сарбаз» Меирбек Мендыгалиев, – в столице, по предварительным данным, осталось лишь 25 ветеранов ВОВ. Между тем, связаться и поздравить с праздником удалось только 15 из них.





«Это те ветераны, которые могут нас сегодня принять. Количество ветеранов сократилось в связи с пандемией. Десять ветеранов даже не дают свои адреса (видимо, по состоянию здоровья, прим. ред). Даже сегодня, один из ветеранов отсутствовал на месте, где согласно нашим данным, он прописан. Мы передали ему подарок через родственников. Наша акция направлена на то, чтобы не оставить в канун праздника наших ветеранов без внимания», - пояснил М. Мендыгалиев.





К слову, в доме престарелых, где теперь проживает только один ветеран войны, также был организован праздничный концерт с участием столичной филармонии и артистов.



