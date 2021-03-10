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    Столичным школам присвоили имена Мустафы Шокая, Мукагали Макатаева, Каныша Сатпаева

    10 Марта 2021, 13:50

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Нескольким школам и организациям культуры города Нур-Султана присвоены имена известных казахских деятелей. Об этом сообщил и.о. руководителя городского управления по развитию языков и архивного дела Сакен Есиркепов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как уточнил Сакен Есиркепов, предложения были одобрены на заседании ономастической комиссии города Нур-Султана 13 января 2021 года.

    «В частности, школе-лицею №35 дали имя видного государственного и общественного деятеля, одного из первых казахских послов, дипломата Назира Торекулова, средней школе №49 - имя деятеля Алаша, ученого, драматурга, писателя, журналиста Кошке Кеменгерулы, школе №51 - известного деятеля Мустафы Шокая, школе-лицею №53 - Героя Советского Союза, писателя, воина Второй мировой войны Бауыржана Момышулы, средней школе №64 - имя ученого-биолога, доктора минералогических наук, профессора Каныша Сатпаева, гимназии №67 – выдающегося представителя казахской литературы, автора знаменитой трилогии «Кочевники» и произведения «Алтын орда» Ильяса Есенберлина, а школе №74 одобрено дать имя известного поэта Мукагали Макатаева», - сообщил Сакен Есиркепов во время заседания столичного маслихата.

    Школе-гимназии №78 присвоено имя государственного деятеля, писателя, главного редактора газеты «Еңбек туы», «Еңбекші қазақ» - сегодняшнего «Egemen Qazaqstan» Смагула Садакасова, а гимназии №90 дали имя писателя, одного из основателей науки абаеведения Кайыма Мухамедханова.

    «Также поддержано предложение акимата города Нур-Султана переименовать театр «Nomad city hall» в Государственный театр драмы и комедии имени Азербайджана Мамбетова. Все предложения по присвоению имен были написаны от имени коллективов соответствующих учреждений и рассматривались на основе обращений ученых и представителей интеллигенции», - сказал С. Есиркепов.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Астана Образование Культура История Казахстана Память Маслихат
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