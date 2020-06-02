Столичным дачникам рекомендуют поливать участки ночью

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Уведомление по поливу огородов и садов в г.Нур-Султан разместило на своей официальном сайте ГКП «Астана су арнасы», передает МИА «Казинформ».

«Уважаемые жители г. Нур-Султан! ГКП «Астана су арнасы» уведомляет, что в связи с жаркими погодными условиями и во избежание дефицита питьевой воды необходимо производить полив огородов и садов строго с 23.00 часов до 6.00 часов утра 2 раза в неделю, так как водопроводные сети не рассчитаны для полива приусадебных участков и зеленых насаждений. Для вашего удобства рекомендуем предварительно набирать воду в емкости для полива», - отмечается на сайте предприятия.