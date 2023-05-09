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    Столичных ветеранов ВОВ поздравили с Днем Победы

    9 Мая 2023, 13:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Проживающих в столице ветеранов Великой Отечественной войны поздравили с Днем Победы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В честь ветеранов был организован передвижной концерт – пожилых людей посещали на дому, где мелодии военных лет исполнял Духовой оркестр Государственной академической филармонии акимата города Астаны. Военно-патриотическими напевами смогли насладиться и жители близлежащих домов.

    «В этом году мне исполнилось 98 лет. Сегодня у меня 9 внуков, 19 правнуков. Вы, молодые люди, живите! Я пережил три войны. Участвовал на фронте в Германии, США, Корее и Японии. В 17 лет я пошел на войну, а в 23 года благополучно вернулся в страну», - сказал ветеран Жакан Сейсебаев.



    Ветераны по-разному реагировали на музыку. Кто-то задумывался, а кто-то, как Владимир Дровосеков, несмотря на возраст, начинал пританцовывать в такт мелодиям.

    «Когда я слышу мелодии тех лет, я чувствую большую радость. Я вспоминаю, как сам исполнял эти песни. Меня заставляли идти на сцену, петь и танцевать для всех», - вспоминает ветеран.



    «Мы решили сегодня поздравить наших ветеранов в необычном формате – во дворах было организовано выступление оркестра, исполняющего мелодии военных лет. Мероприятие, которое мы провели – это дань уважения нашим ветеранам. Тем ветеранам, которые находятся в «строю», и тем, которых уже с нами нет. Такие мероприятия будут проводиться во всех домах, где живут ветераны». – сказал журналистам руководитель отдела по работе со школьной и студенческой молодежью управления по вопросам Молодежной политики акимата Астаны Багдат Атымтай.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Астана ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА
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