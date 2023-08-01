Столичных полицейских наказали после скандала с боксером Бейбутом Шуменовым

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – После проверки по факту драки в одном из торгово-развлекательных центров Астаны с участием бывшего чемпиона мира по боксу Бейбута Шуменова двое сотрудников были уволены, одному был объявлен выговор, еще двое получили предупреждение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По результатам проведенной проверки участковый инспектор полиции управления полиции района «Есиль» освобожден от занимаемой должности. Оперативный дежурный и старший участковый инспектор полиции, ответственный за организацию работы участкового пункта полиции, отдела местной полицейской службы управления полиции района «Есиль» предупреждены о неполном служебном соответствии», - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Астаны.

Также, по данным ведомства, заместитель начальника управления полиции района «Есиль» освобожден от занимаемой должности, а начальнику районного управления объявлен выговор.

Ранее в социальных сетях и ряде казахстанских СМИ сообщалось, что на фуд-корте крупного торгово-развлекательного центра в Астане произошла потасовка, во ходе которой один посетитель, как выяснилось позже им оказался казахстанский боксер-профессионал Бейбут Шуменов, набросился с кулаками на другого, у которого на руках был маленький ребенок.

Обе стороны после инцидента отвезли в участок полиции Есильского района. Однако сотрудники в тот же день их отпустили.

Позже в МВД заявили, что боксер будет наказан.

24 июля сообщалось, что Бейбут Шуменов объявлен в розыск.