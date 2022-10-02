Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Столичных педагогов с Днем учителя поздравил аким города

    2 Октября 2022, 17:40

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Аким столицы Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram поздравил учителей с профессиональным праздником, передает МИА «Казинформ».

    «Поздравляю педагогов с профессиональным праздником – Днем учителя!

    Труд учителя – невозможно оценить в полной мере. Педагоги не только учат наших детей, но и помогают раскрыть потенциал, выявить сильные качества, найти свое призвание.

    Учителя – творцы будущего! За каждым учителем стоит не одно взращенное поколение образованных граждан нашего города и страны.

    Глава государства уделяет особое внимание качественному образованию и созданию условий для комфортного труда педагогов. Принят закон «О статусе педагога», ежегодно увеличивается заработная плата учителей.

    Со своей стороны мы продолжим работать над улучшением школьной инфраструктуры и созданием условий: ежегодно строим учебные заведения, выделяем гранты на бесплатное обучение в высших учебных заведениях, внедряем программы для повышения квалификации педагогов, уделяем внимание жилищному вопросу и др.

    От всей души поздравляю наших педагогов с профессиональным праздником! Выражаю огромную благодарность за ваш благородный труд!» - написал аким.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Астана Образование Дата
    Новости по теме
    Новости по теме
    20 июня. Календарь Казинформа «Дни рождения»
    20 июня. Календарь Казинформа «Даты. События»
    В финале олимпиады IQanat участвуют 30 школьников из ЗКО
    Башенный кран упал в Астане
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске