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    Столичных молодоженов поздравили в Госкорпорации «Правительство для граждан»

    3 Июля 2023, 20:33

    АСТАНА. КАЗИНФОМ - 1 июля функции РАГС перешли НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан». Руководство Госкорпорации поздравило первых получателей свидетельств о браке и о рождении ребенка. Им были вручены памятные подарки и поздравительные открытки, сообщили в Государственной корпорации, передает МИА «Казинформ».

    Председатель Правления Госкорпорации Суйениш Абдильдин сегодня выступил с пожеланиями в отделении РАГС в Астане. Он выдал молодоженам и новоиспеченным родителям свидетельства о браке и о рождении ребенка с гербовой печатью Госкорпорации.

    Также клиентам были вручены поздравительные открытки и сувениры. В регионах акцию активно поддержали директора филиалов. Они также выехали в отделения РАГС и лично поздравили новобрачных и родителей.

    Отметим, что с переходом функций РАГС порядок получения услуг не изменился. Заключить брак по-прежнему можно в отделении регистрирующего органа. По желанию можно провести бракосочетание в торжественной обстановке.

    К слову, 1 июля было зарегистрировано 76 браков по всей стране. Также в этот день было выдано порядка 600 свидетельств о рождении. Напомним, что тариф на регистрацию брака составляет 3 874 тенге, регистрация рождения ребенка производится бесплатно.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Астана Цифровой Казахстан Общество Правительство для граждан
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