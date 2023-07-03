Столичных молодоженов поздравили в Госкорпорации «Правительство для граждан»

АСТАНА. КАЗИНФОМ - 1 июля функции РАГС перешли НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан». Руководство Госкорпорации поздравило первых получателей свидетельств о браке и о рождении ребенка. Им были вручены памятные подарки и поздравительные открытки, сообщили в Государственной корпорации, передает МИА «Казинформ».

Председатель Правления Госкорпорации Суйениш Абдильдин сегодня выступил с пожеланиями в отделении РАГС в Астане. Он выдал молодоженам и новоиспеченным родителям свидетельства о браке и о рождении ребенка с гербовой печатью Госкорпорации.

Также клиентам были вручены поздравительные открытки и сувениры. В регионах акцию активно поддержали директора филиалов. Они также выехали в отделения РАГС и лично поздравили новобрачных и родителей.

Отметим, что с переходом функций РАГС порядок получения услуг не изменился. Заключить брак по-прежнему можно в отделении регистрирующего органа. По желанию можно провести бракосочетание в торжественной обстановке.

К слову, 1 июля было зарегистрировано 76 браков по всей стране. Также в этот день было выдано порядка 600 свидетельств о рождении. Напомним, что тариф на регистрацию брака составляет 3 874 тенге, регистрация рождения ребенка производится бесплатно.