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    Столичные врачи спасли девушку, которая едва не погибла после удаления зуба

    25 Декабря 2022, 16:42

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Врачи Городской многопрофильной больницы №2 Астаны спасли жизнь 28-летней девушке, остановив запущенный гнойный процесс в ее организме. Ей пришлось перенести три операции за полтора месяца, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

    Девушка обратилась к медикам с острыми болями в горле 11 ноября. Врачи диагностировали тяжелейшее гнойно-воспалительное заболевание. Состояние девушки было критическим. Все начиналось с удаления зуба, которое переросло во флегмону дна полости рта, а затем глубоких отделов шеи. Далее гнойный процесс опустился в грудную клетку.

    Заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии Даурен Абильдин рассказал, что в таком состоянии, в котором находилась девушка, в 90% случаев люди не выживают.

    «То, что девушка жива и здорова - это настоящее чудо! То, что мы смогли полностью остановить этот тяжелый запущенный гнойный процесс в организме молодой девушки - наша кропотливая ежедневная работа», – отметил заведующий Отделения анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии Азамат Маткенов.

    За полтора месяца молодая девушка перенесла 3 операции, была вынуждена делать каждодневные процедуры, перевязки и дыхательную гимнастику. Кроме того, ей понадобилось специальное кормление. Из-за гнойного процесса девушка не могла до полного выздоровления самостоятельно глотать и употреблять пищу.

    В спасении пациента принимали участие медики отделения челюстно-лицевой, торакальной и гнойной хирургии, реанимации и анестезиологии, эндоскопического отделения, клинические фармакологи, пульмонологи и реабилитологи.

    Сейчас Зару готовится к выписке и будет встречать Новый год дома со своей семьей.


    Фото: gov.kz
    Астана Минздрав РК Здравоохранение
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