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    Столичные волонтеры в Курбан айт раздают жертвенное мясо нуждающимся

    31 Июля 2020, 11:42

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Жертвоприношение осуществляется только онлайн посредством сайта Qurban2020.kz. Традиционные места для забоя скота закрыты, передает МИА «Казинформ« со ссылкой на пресс-службу акимата города Нур-Султана.

    Жертвенное мясо целиком распределяется семьям, нуждающимся в социальной помощи. В настоящее время в мечети столицы поступило более 4 тысяч заявок от малообеспеченных семей. В раздаче социальной помощи помогают 500 столичных волонтеров и 200 автоволонтеров, которые доставляют мясо на дом нуждающимся людям.


    Стоит отметить, что волонтеры принимают участие во всех этапах подготовки мяса для раздачи, начиная от разделки и до доставки по адресам.


    В целях обеспечения общественной безопасности и недопущения массового сбора людей, традиционные места для забоя скота (рынки, крестьянские хозяйства) закрыты.


    В целях обеспечения онлайн-совершения обряда жертвоприношения запущен сайт Qurban2020.kz. Насайте любой гражданин может заказать услугу жертвоприношения онлайн.

    Для нуждающихся в помощи семей на сайте Qurban2020.kz включена функция «Подать заявку на получение жертвенного мяса». Загрузив соответствующие документы, нуждающиеся семьи могут подать онлайн-заявку для получения социальной помощи.

    Горожан просят оказать содействие в обеспечении общественной безопасности и соблюдать все меры санитарно-эпидемиологической предосторожности.

    Праздник Курбан айт пройдет с 31 июля по 2 августа.



    Автор:

    Гульмира Байзакова

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