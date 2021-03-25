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    Столичные волонтеры угостили сотрудников коммунальных служб горячим чаем и баурсаками

    25 Марта 2021, 19:12

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичные волонтеры раздали горячий чай и баурсаки работникам, которые задействованы в снегоуборочных работах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города Нур-Султана.

    «Мы раздаем горячий чай и баурсаки с желанием помочь сотрудникам, задействованным в уборке города от снега. Мероприятие проходит в рамках «Марафона добрых дел», - сообщил руководитель отдела управления по вопросам молодежной политики города Акулан Тастемир.

    Столичные волонтеры не только раздавали горячий чай и баурсаки, но и помогали в уборке снега.

    «Большое спасибо молодым людям, которые занимаются таким благотворительным делом. Несмотря на непогоду, мы убирали снег с улиц в течение пяти часов. Никуда не можем отлучиться. Спасибо вам за это тепло», - поблагодарил работник коммунальной службы Максут Кенже.

    Его напарница по уборке снега Ырысты Ныгыманова также поблагодарила волонтеров за помощь и поздравила горожан с праздником Наурыз мейрамы.

    «Спасибо вам огромное! С наступившим праздником Наурызом! Желаю семейного благополучия, успехов в работе! Спасибо за помощь и оказанное уважение», — сказала Ырысты Ныгыманова.

    Отметим, сегодня в снегоуборочных работах в городе задействовано около двух тысяч дорожных рабочих и свыше 1 400 единиц спецтехники. За прошедшие сутки из города вывезли свыше 100 тысяч кубометров снега.

    А с начала зимнего периода из столицы на снежные полигоны вывезено 4 637 884 кубометра снега.

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