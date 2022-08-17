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    Столичные ТЭЦ планируют полностью перевести на газ

    17 Августа 2022 12:20

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О проводимой работе по переводу столичных ТЭЦ на газ сообщил на бифинге руководитель отдела топливно-энергетических ресурсов городского управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства Максат Есмагулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным управления, переведены на газ 13 котлов ТЭЦ-1,2 (на ТЭЦ-1 семь котлов, на ТЭЦ-2 шесть котлов). В текущем году на ТЭЦ-1 будет переведено на газ еще 3 энергетических котла.

    «По ТЭЦ-1 у нас имеется в общем 10 котлов. За два года акиматом проведена работа по переводу семи котлов. По оставшимся трем котлам мы строительно-монтажные работы завершаем. До предстоящего отопительного сезона будет обеспечен доступ по их работе на газу», - сказал Максат Есмагулов.

    По его словам, также к предстоящему запуску ТЭЦ-3 была произведена корректировка проекта.

    «В результате чего при запуске ТЭЦ-3 также будет с газовым энергоисточником», - добавил Максат Есмагулов.

    Ранее сообщалось о завершении строительства первой очереди, а также частично второй очереди газификации.

    На сегодняшний день в городе доступ к подключению к газу имеют 10 жилых массивов и три микрорайона: Коктал-1, Коктал-2, Агрогородок, Железнодорожный, Промышленный, Юго-Восток правая сторона, Юго-Восток левая сторона, Куйгенжар, Мичурино, Интернациональный, плюс микрорайоны Казахаул и Акбидай, а также дома в районе улиц Московская – Потанина.


    Автор:

    Серик Сабеков

    #Энергетика #Нур-Султан #ЖКХ #Отопительный сезон
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