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      Астана (Нур-Султан)

    Столичные школьники могут получить транспортные карты в праздничные дни

    27 Августа 2022 17:20

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Школьники Нур-Султана могут получить транспортные карты и в праздничные дни 29 и 30 августа, об этом сообщила пресс-служба City Transportation Systems, передает МИА «Казинформ».

    «Уважаемые родители! До начала учебного года осталось меньше недели. Самое время успеть приобрести школьную транспортную карту. Для вашего удобства Центральная касса будет работать и в праздничные дни, 29 и 30 августа. Воскресенье, 28 августа – выходной день.

    Просим заранее планировать Ваш визит в кассу, а также напоминаем, что в остальные дни касса работает в обычном режиме. Режим работы: с 09:00 ч. до 18:00 ч., без обеда. Воскресенье - выходной. Адрес Центральной кассы: проспект Р. Кошкарбаева, 50/1», - говорится в публикации пресс-службы City Transportation Systems в Instagram .

    Как ранее сообщалось, проезд для школьников в Нур-Султане стал бесплатным в марте 2020 года.

    «Ровно два года назад мы сделали общественный транспорт бесплатным для наших детей. Бесплатно ездят в автобусах все несовершеннолетние жители столицы и пригородов. Учитывая, что помимо школы учащиеся посещают различные кружки, встречаются с друзьями, данная мера – ощутимая поддержка для семей. Особенно, где в семье несколько детей.

    К примеру, только с начала текущего учебного года – с сентября 2021 г. по март 2022 г. – школьниками было совершено более 14 млн поездок на общественном транспорте. С момента ввода бесплатного проезда для несовершеннолетних – почти 30 млн поездок. Учитывая, что сняты карантинные ограничения – данная цифра будет только увеличиваться.

    Напомню, школьникам при входе в автобус необходимо валидировать транспортную карту, так как это позволяет нам видеть пассажиропоток, востребованность тех или иных маршрутов, определять новые маршрутные линии и др.

    Бесплатный проезд для несовершеннолетних – не временная, а постоянная мера. Кроме того, бесплатным проездом пользуются также льготные категории граждан, в числе которых пенсионеры, люди с инвалидностью и др.», - сообщил аким столицы Алтай Кульгинов.
    Астана (Нур-Султан) Транспорт
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