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    Столичные прокуроры выявили многомиллиардные нарушения в сфере госзакупок

    27 Июля 2023, 14:36

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Прокуратурой района Есиль в ходе анализа выявленынарушения требований законодательства о госзакупках, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Астаны.

    Установлено 23 факта незаконного заключения договоров о государственных закупках столичными госучреждениями напрямую с избранными поставщиками без обязательного проведения тендера.

    В другом случае, государственные учреждения неправомерно усложняли требования конкурсной документации, чем ограничивали количество потенциальных участников конкурса, не разделяя работы на лоты, по их однородным видам, не указывали конкретные объемы оказываемых услуг или пытались заключить договора на срок свыше финансового года.

    Кроме того, выявлены факты бездействия по взысканию штрафных санкций с недобросовестных подрядчиков, благодаря реагированию со стороны органов прокуратуры в доход государства взыскано 26 млн тенге.

    По результатам внесенных актов надзора отменены итоги незаконных госзакупок на сумму свыше 3,9 млрд тенге.

    Виновные должностные лица привлечены к установленной законом ответственности, всем государственным организациям даны рекомендации о необходимости неукоснительного

    соблюдения законодательства о государственных закупках.

    Автор:

    Гульсара Кенбаева

    Астана Генпрокуратура
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