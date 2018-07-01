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Столичные полицейские сбили 12-летнего велосипедиста

22 Июля 2018 14:20 244
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Столичные полицейские сбили 12-летнего велосипедиста

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане произошло дорожно-транспортное происшествие с участием патрульной машины и 12-летнего велосипедиста, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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ДТП обошлось без жертв и пострадавших, сообщили в пресс-службе столичного ДВД. 

Столкновение произошло 20 июля на пересечении улиц Сейфуллина и Рахимова. За рулем велосипеда был 12-летний подросток, который вёз другого ребёнка 9 лет. Они двигались по пешеходному переходу. В результате аварии дети в больницу не обращались. Факт ДТП зафиксировали камеры наблюдения.

По данным ДВД, в отношении водителя патрульной машины с госномером 424 KP 01 составлены все необходимые процессуальные документы и направлены в Управление административной полиции ДВД. 

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Ключевые слова: Астана,
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Автор:

Анеля Касымова

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