Столичные полицейские сбили 12-летнего велосипедиста

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане произошло дорожно-транспортное происшествие с участием патрульной машины и 12-летнего велосипедиста, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

ДТП обошлось без жертв и пострадавших, сообщили в пресс-службе столичного ДВД.



Столкновение произошло 20 июля на пересечении улиц Сейфуллина и Рахимова. За рулем велосипеда был 12-летний подросток, который вёз другого ребёнка 9 лет. Они двигались по пешеходному переходу. В результате аварии дети в больницу не обращались. Факт ДТП зафиксировали камеры наблюдения.



По данным ДВД, в отношении водителя патрульной машины с госномером 424 KP 01 составлены все необходимые процессуальные документы и направлены в Управление административной полиции ДВД.