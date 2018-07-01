Столичные полицейские сбили 12-летнего велосипедиста
22 Июля 2018 14:20 244
Поделиться:
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане произошло дорожно-транспортное происшествие с участием патрульной машины и 12-летнего велосипедиста, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Новости по темеКакое наказание ждет сбившего мальчика на ВОАД водителя, рассказали адвокаты Водитель сбил подростка на велосипеде и скрылся в Костанае
ДТП обошлось без жертв и пострадавших, сообщили в пресс-службе столичного ДВД.
Столкновение произошло 20 июля на пересечении улиц Сейфуллина и Рахимова. За рулем велосипеда был 12-летний подросток, который вёз другого ребёнка 9 лет. Они двигались по пешеходному переходу. В результате аварии дети в больницу не обращались. Факт ДТП зафиксировали камеры наблюдения.
По данным ДВД, в отношении водителя патрульной машины с госномером 424 KP 01 составлены все необходимые процессуальные документы и направлены в Управление административной полиции ДВД.
Ключевые слова: Астана,
Поделиться:
Загрузка...
Читайте также
- Всемирно известные хореографы из США проведут мастер-классы в Астане
- Как проходит первый день с новым тарифом в автобусах Астаны
- Гвардейцы вынесли из горящей квартиры мужчину в Астане
- В посольстве РК в Японии люди выстроились в очередь, чтобы почтить память Дениса Тена
- Присутствовавшие на панихиде по Денису Тену в Астане выразили соболезнования
- Траур по Денису Тену: Гражданская панихида проходит в Астане
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
Редактор
Тулекбаева Айгуль
954-047