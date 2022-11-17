Столичные поликлиники: на что жалуются астанчане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане насчитывается 16 государственных поликлиник, подведомственных акимату. Каждая из них имеет прикрепленных жителей от 22 тыс. до 100 тыс. человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Численность прикрепленного населения с каждым днем растет в связи с миграцией», - говорится в ответе столичного управления общественного здравоохранения на официальный запрос МИА «Казинформ».

Согласно предоставленным данным за III квартал текущего года, меньше всего пациентов обслуживается в центре первичной медико-санитарной помощи «Достық» - 22 тыс. 113 человек, больше всего - в городской поликлинике №9, где прикреплены 100 тыс. 940 пациентов.

Городская поликлиника №9 расположена в левобережной части города. О проблеме единственной поликлиники на левом берегу ранее высказывался казахстанский урбанист Аян Зикирин.

Он отмечал, что, несмотря на наличие частных медицинских центров, второй городской больницы, большая поликлиника в новой части города необходима.

«Такая диспропорция в расположении городских поликлиник наглядно демонстрирует, что социальная инфраструктура левого берега строилась фрагментарно и не покрывает базовых потребностей самого «элитного» района Казахстана. И дело здесь не в отсутствии денег. Дело в ложных приоритетах. Судите сами: за 20 лет на левом берегу построили 5 огромных спорткомплексов, 5 гигантских торгово-развлекательных центров, 5 дорогостоящих выставочных павильонов, но всего одну городскую поликлинику. В общем, дело даже не в этом. Дело в здоровье. Поликлиники - это превентивная медицинская помощь, которая играет колоссальную роль в статистике здоровья населения», - поделился мнением А.Зикирин.

Неудивительно, что в одном из популярных среди казахстанцев навигационных приложений больше всего отзывов и жалоб именно на городскую поликлинику №9. Чаще всего пациенты этой поликлиники жалуются на то, что не могут дозвониться, попасть к врачу или прикрепиться.

«Уже 5 раз отправила заявку разным участковым, никак не могу прикрепиться», - написала одна из жительниц города.

«Почти все устраивает. Правда, что очередь на запись к специалистам за месяц - печально. Вот как срочно надо, так никуда не попадешь», - оставила свой отзыв пациентка.

«Это ужасно! Я не могла записаться к специалисту 3 месяца, и до сих пор не могу - ко второму», - добавила астанчанка.

«Записаться к врачу невозможно онлайн через приложение, все забито, нет мест. Однако, когда приходишь в поликлинику, в коридорах пусто. Что это такое? Не могу попасть к врачу полгода», - написал другой пациент.

«Невозможно записаться ни к одному специалисту, за год я не смогла попасть ни к кому, нет записи, ее никогда нет», - возмутилась еще одна жительница столицы.

Вместе с количеством жалоб эта поликлиника лидирует и по количеству благодарностей в адрес врачей и медсестер.

«Мы привыкли писать плохие отзывы, но забываем говорить о добрых делах. В конце июля этого года мы с сыном, ему 11 лет, пришли на осмотр ЭКГ в 9-ю поликлинику, без жалоб и ничего не подозревая. Оставила сына в кабинете ЭКГ и убежала по другим кабинетам. Когда пришла, обнаружила скопление людей, по результатам ЭКГ были обнаружены врачами жизнеугрожающие ритмы сердца моего ребенка, пульс был выше 140, врачи незамедлительно вызвали экстренную скорую помощь в поликлинику. Через несколько дней нам сделали операцию на сердце РЧА (радиочастотная катетерная абляция – прим.ред.) в научном кардиохирургическом центре, тем самым спасли жизнь человеку, моему сыну. Остановка сердца могла произойти в любую секунду. Я очень признательна врачам больницы, за ваш профессионализм, трепетное отношение и добросердечность», - поделилась своей историей Галия.

С похожими проблемами сталкиваются пациенты других поликлиник, где количество прикрепленных - свыше 80-90 тыс. человек. Это городские поликлиники №4, №6, №7 и №10.

Городская поликлиника №1, расположенная по улице С.Сейфуллина, отличилась тем, что из пяти оставленных в этом году отзывов не было ни одного положительного.

Большинство пациентов городских поликлиник Астаны разочаровываются во врачах, которые своевременно не оказывают помощь, покидают кабинет, не обращая внимания на ждущих пациентов, ссылаясь на свой график работы. Также часто жалобы связаны с ухудшением состояния из-за долгого ожидания записи в несколько месяцев, постановкой неправильного диагноза, грубостью, криками, безразличием со стороны медперсонала, ожиданием своей очереди к врачу по несколько часов, несмотря на запись, бюрократией и перенаправлениями из кабинета в кабинет либо к частным специалистам.

Некоторые жалобы - это единичные случаи, но заслуживают отдельного внимания.

«Мама стала часто болеть, ей было 69 лет, она боялась врачей, мы ее показали частному пульмонологу, он поставил диагноз «онкология, 4 стадия с метастазами в легкие». Терапевт нас отправил к онкологу, мы сдавали все анализы в 9-й поликлинике, но было уже поздно… И что вы думаете, терапевт говорит: «Вы специально зарегистрировали больного человека и нас подставили, теперь мы остаемся без премий (…) Мамы не стало 8 июня 2022 года», - написала одна из жительниц столицы.

Родители детей-инвалидов, прикрепленных к 6-й поликлинике, оставили коллективную жалобу за отказ в выдаче направлений на лечение в реабилитационные центры из-за отсутствия финансирования. Родители уверены в том, что деньги выделяются, но не доходят до адресатов.

«Цена осмотра 2750 тенге. Взяли 3250 тенге», - поделился фактом один из пациентов поликлиники №5.

«Уже не в первый раз приходит уведомление о записи на прием. Данную поликлинику я не посещаю, хожу в частную. Почему так происходит?», - удивился житель, прикрепленный к городской поликлинике №7. Ранее казахстанский экономист Арман Бейсембаев заявлял о случаях мошенничества со стороны медиков, которые стали следствием несовершенства системы обязательного социального медицинского страхования.

«В приложении Damumed мне прописали чужого ребенка, теперь мне приходит вся информация о его болезни, а как же врачебная тайна», - недоумевает пациент поликлиники №10.

Также в 10-й поликлинике пациенты заметили некорректную работу прибора по кардиотокографии плода (КТГ) и нерабочий тонометр.

«Записали на УЗИ брюшной полости на 15.00 часов и сказали прийти натощак. Это как вообще понимать?», - возмутилась Асель, прикрепленная к поликлинике №13.

«В регистратуру не могла дозвониться месяц, спрашиваю, почему не могу дозвониться, говорят, телефон сломан», - рассказала Махаббат, пришедшая в 15-ю поликлинику сдавать анализы.

Есть и особенные положительные отзывы в адрес врачей городских поликлиник.

«Хочу выразить слова благодарности врачу мобильной бригады Социалову Ануару Болатовичу. Мой папа, 69 лет, заболел коронавирусом, обратились в 14-ю поликлинику и получили чуткое, внимательное отношение. После выписки из стационара Ануар Болатович приехал домой, чтобы проверить состояние папы - это было неожиданно и очень приятно. В наше нелегкое время так важно, что о тебе заботятся и переживают. Успехов Вам, Ануар Болатович, крепкого здоровья, всех благ Вам и Вашим близким», - пожелала Людмила.

Столичное управление общественного здравоохранения с начала года получило около 200 писем с разной сутью обращений.

Официальный рейтинг медицинских организаций в этом году, как сообщили в Национальном научном центре развития здравоохранения им. С.Каирбековой, не проводился. Это связано с отсутствием финансирования.



