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    Столичные полицейские задержали наркоторговца

    8 Декабря 2019, 17:05

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками Управления по противодействию наркопреступности ДП г. Нур-Султан проведены оперативно-розыскные мероприятия по задержанию лиц, занимающихся поставкой и сбытом наркотиков на территории столицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП столицы.

    «При проведении ОРМ, при обыске жилого помещения по пр.Абылай хана, был задержан ранее неоднократно судимый 49-летний житель Жамбылской области, у которого обнаружена и изъята «марихуана» весом более 80 килограмм, что составило бы более 40.000 разовых доз для наркопотребления», - говорится в сообщении.

    Вышеуказанные наркотические средства, мужчина собирался сбыть на территории столицы.

    Данный факт зарегистрирован в Единый реестр досудебного расследования.

    В настоящее время задержанный водворен в Изолятор временного содержания ДП Нур-Султана.

    «С начала года полицейскими столицы изъято более 150 кг. различных наркотических средств, в том числе «героин», «синтетические» наркотики. По статье «за сбыт наркотиков» возбуждено 73 уголовных дела. Также по различным наркоправонарушениям возбуждено 370 уголовных дел», - отметили в пресс-службе.

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