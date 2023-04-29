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    Столичные полицейские установили находившихся в розыске уголовных преступников

    29 Апреля 2023, 16:05

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок» полицейскими установлены трое граждан Узбекистана, находившихся в межгосударственном розыске, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Астаны.

    20-летний мужчина числился в розыске в Российской Федерации, в 2022 году он совершил кражу в торговом доме в Москве. За незаконное пересечение границы выявлен 36-летний мужчина. За мошенничество, совершенное в 2020 году в Узбекистане в Астане выявлен 43-летний мужчина. Все задержанные водворены в Изолятор временного содержания ДП г. Астаны, решается вопрос об их экстрадиции.

    Также в ходе ОПМ сотрудниками столичной полиции установлен 45-летний мужчина, который в прошлом году, находясь возле гаражей, расположенных по Дукенулы, в ходе распития спиртных напитков с малознакомым граждонином, нанес ему ножевое ранение. Он был приговорен к 4 годам ограничения свободы.

    В целях обеспечения общественного порядка, предупреждения, пресечения преступлений на улицах и в других общественных местах департаментом полиции города Астаны с 26 по 28 апреля текущего года проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок».

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Астана Борьба с преступностью Узбекистан МВД РК
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