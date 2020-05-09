Столичные полицейские поздравили ветеранов ВОВ с 75-летием Победы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В преддверии 75-летия Великой Победы руководство департамента полиции города Нур-Султана поздравило ветеранов Великой Отечественной войны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В частности накануне празднования 75-летия Победы начальник департамента полиции г. Нур-Султана Ержан Саденов посетил ветерана Великой отечественной войны и органов внутренних дел Казиса Джулдыбаева.

Вручая цветы и подарки, главный столичный полицейский выразил глубокую признательность ветерану, который ценою собственной жизни и здоровья защищал Родину и в тяжелых боях героически приближал Победу.

Помимо поздравлений начальник департамента вручил ветерану грамоту от имени Министра МВД РК, а также передал юбилейную медаль к 75-летию Победы.

Ветеран войны Казис Джулдыбаев родился 16 мая 1924 г. в селе Ондирис Астраханского района Акмолинской области. В конце 1942 года был призван в ряды Советской Армии, где, начиная с 1943 года и до конца войны, прослужил в составе 298 стрелковой дивизии Забайкальского фронта – воевал против японских самураев.

С мая 1950 г. по август 1973 года работал в органах МВД Акмолинской области в отделе уголовного розыска в должности старшего оперуполномоченного, и в 1973 году уволен по выслуге лет.

Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Японией», а также 12 юбилейными медалями.

В 2015 году ветеран ВОВ и органов внутренних дел Казис Джулдыбаев стал участником парада, посвященного 70-летию Победы во Второй мировой войне, проходившем в Пекине. Спустя несколько десятилетий он получил возможность посетить страну, где в 40-х годах проходила его служба.

Кроме того, от имени Министра внутренних дел РК Ерлана Тургумбаева и от имени начальника департамента полиции города Нур-Султана Ержана Саденова 94-летнему ветерану Великой Отечественной войны и органов внутренних дел Василию Сонину была вручена грамота и медаль к 75-летию Победы.

На жизненном пути Василия Евстафьевича было многое. Ветеран отдал службе, в том числе и во время войны, 32 года. 17-летним юношей он был призван в ряды Красной армии в самый разгар Великой Отечественной войны, два года службы, обучение стрелковому мастерству, всеобщее ликование в День Победы над фашистами, но для рядового Сонина это было только началом.

«9 августа 1945 года, когда была объявлена война с Японией, походным маршем прибыли на границу. Дошли до самого города Яндзы, потом перешли за город. Там уже направление было на Пхеньян, освобождали Северную Корею. Там же 3 года в окопных войсках стояли. В 1948 году мы уже возвратились на Дальний Восток. Демобилизовался в 1950-м. Спустя год перебрался из России в будущую столицу Казахстана. Вернувшись домой после войны, в 1951 году поступил в милицию, отработал в органах 25 лет», - вспоминает Василий Евстафьевич .

За боевые подвиги на фронте награжден двумя орденами Красной Звезды и Отечественной войны II степени, медалями за Победу и юбилейными ко Дню Победы и Вооруженных Сил, медалью к 100-летию Г. К. Жукова.

Заместитель начальника депаратмента полиции Сырымбет Калиев поблагодарил ветерана за подвиг, за смелость и отвагу перед Родиной, пожелал крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни.

В полиции отмечают, что забота о ветеранах не ограничивается только праздничными мероприятиями. Полицейские всегда и во всем помогают им. По просьбе ветерана полицейские для улучшения жилищно-бытовых условий починили в доме крышу.



