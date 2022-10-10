Столичные полицейские перешли на усиленный режим службы
«С 21.00 часов 10 октября на базе Стационарных контрольных постов будет усилен контроль за въездом на территорию столицы, несение службы на постах осуществляется в круглосуточном режиме мобильными группами в составе сотрудников полиции и военнослужащих Министерства обороны РК», - говорится в сообщении.
В целях предупреждения и пресечения нарушений миграционного законодательства с 1 октября проводится республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Участок».
«Особое внимание будет уделено обеспечению дорожной безопасности и соблюдению правил дорожного движения. В связи с проводимыми мероприятиями в новом административном центре города будет проводиться сопровождение охраняемых лиц, с временным частичным ограничением движения на некоторых участках дорог», - добавили в полиции.
Департамент полиции Астаны просит жителей и гостей столицы отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям и рекомендует для удобства пользоваться общественным транспортом. В целях безопасности и исключения транспортных задержек рекомендует заранее планировать свои маршруты движения и строго соблюдать Правила дорожного движения.
Фото: t.me/POLICE_of_KZ