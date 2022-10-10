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    14:13, 10 Октябрь 2022 | GMT +6

    Столичные полицейские перешли на усиленный режим службы

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В связи с проведением в столице крупных международных мероприятий с участием глав государств и правительств полицейские Астаны с сегодняшнего дня перешли на усиленный вариант несения службы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    «С 21.00 часов 10 октября на базе Стационарных контрольных постов будет усилен контроль за въездом на территорию столицы, несение службы на постах осуществляется в круглосуточном режиме мобильными группами в составе сотрудников полиции и военнослужащих Министерства обороны РК», - говорится в сообщении.

    В целях предупреждения и пресечения нарушений миграционного законодательства с 1 октября проводится республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Участок».

    «Особое внимание будет уделено обеспечению дорожной безопасности и соблюдению правил дорожного движения. В связи с проводимыми мероприятиями в новом административном центре города будет проводиться сопровождение охраняемых лиц, с временным частичным ограничением движения на некоторых участках дорог», - добавили в полиции.

    Департамент полиции Астаны просит жителей и гостей столицы отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям и рекомендует для удобства пользоваться общественным транспортом. В целях безопасности и исключения транспортных задержек рекомендует заранее планировать свои маршруты движения и строго соблюдать Правила дорожного движения.


    Фото: t.me/POLICE_of_KZ


    Теги:
    Общество МВД РК Астана для mail.ru Правоохранительные органы
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