Столичные многоэтажки не отвечают нормам пожарной безопасности - эксперты

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Во многих из них отсутствуют эвакуационные лестницы, а системы распознавания огня неисправны. В случае возгорания эти недочеты могут обернуться трагическими последствиями, говорят инспекторы ДЧС, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

Просторные квартиры, дизайнерские коридоры и красивый фасад. Застройщик одного из жилых комплексов при строительстве многоэтажки предусмотрел почти все, кроме норм пожарной безопасности. Дорога во дворе настолько узкая, что если пожарным нужно будет заехать, то придется виртуозно маневрировать, чтобы не задеть припаркованные авто. Для спасателей подобные лабиринты часто становятся непроходимыми.

«Расстояние между домами. Если по проекту это был 9-этажный дом, а построили 10-11 этажей, он уже считается высотным домом. В таких домах должна быть незадымляемая лестничная клетка. Если в доме она не предусмотрена, то это грубейшее нарушение. На сегодняшний день имеется 26 домов, в которых нарушены правила пожарной безопасности. Это новые дома, с 2016 года», - говорит главный специалист ДЧС Астаны Касиет Махмет.

Дело в том, что именно в 2016 году сотрудников ДЧС исключили из состава комиссии по приему в эксплуатацию новых зданий. То есть если раньше пожарные могли указать застройщику на те или иные нарушения, то теперь такой возможности нет. В Ассоциации же застройщиков говорят, что наличие пожарных инспекторов в составе комиссии создавало коррупционные риски.

«Разрабатывается отдельно проект в части пожарной безопасности. В рамках этого проекта предусматривается система пожаротушения в паркинге, система оповещения в МОПах и предусматриваются пожарные проезды в жилом комплексе. Потом этот проект направляется на госэкспертизу. После прохождения экспертизы застройщик может приступать к строительству», - отмечает президент Ассоциации застройщиков Казахстана Виктор Микрюков.

Но возникает вопрос: почему тогда некоторые жилые комплексы не отвечают требованиям пожарной безопасности?

«Я практически на 100% уверен, что отсутствие того или иного элемента пожаротушения связано исключительно с нарушением и отклонением от проекта разработанного и который прошел государственную экспертизу. Других причин и факторов я не вижу», - считает В. Микрюков.

Единственное, что при выявлении нарушения сейчас могут сделать пожарные, – оформить специальный акт и направить в компетентное ведомство. Возможно, застройщика в таком случае оштрафуют, это максимум. Сносить здание никто не будет. Но чтобы в будущем застройщики не смотрели на меры пожарной безопасности сквозь пальцы, представители ДЧС предлагают вернуть их в состав приёмочной комиссии.