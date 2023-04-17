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    Столичные коммунальные службы перевели на круглосуточный режим работы

    17 Апреля 2023, 11:50

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – При месячной норме 22 мм за последние три дня в Астане выпало 37,6 мм осадков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Коммунальные службы города работают в усиленном круглосуточном режиме. По данным РГП «Казгидромет», за последние три дня обильного снегопада в Астане выпало 37,6 мм осадков. На усиленный режим работы переведены все коммунальные службы. В снегоуборочных работах заняты более 2,2 тысячи дорожных рабочих, более тысячи единиц спецтехники», - сообщили в акимате.

    В ночь с 16 на 17 апреля из столицы вывезли более 23 тысяч кубометров снега или 1 671 грузовик. С начала зимнего периода и по сегодняшний день на полигоны вывезли почти 4 миллиона кубометров снега, это более 318 тысяч рейсов.

    В связи с ухудшением погодных условий интенсивность движения транспорта в городе снизилась.

    «Во избежание аварийных ситуаций убедительно просим участников дорожного движения быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию», - добавили в акимате.

    Напомним, в Астане объявлено штормовое предупреждение из-за сильного снегопада и ветра. Наблюдается задержка общественного транспорта. Закрыли 15 участков республиканских трасс. На дорогах произошло более 140 ДТП.

    Школьников перевели на дистанционный формат обучения.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Астана ЖКХ Транспорт Погода
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