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Столичные коммунальные службы перевели на круглосуточный режим работы

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
17 Апреля 2023, 11:50
Столичные коммунальные службы перевели на круглосуточный режим работы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – При месячной норме 22 мм за последние три дня в Астане выпало 37,6 мм осадков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Коммунальные службы города работают в усиленном круглосуточном режиме. По данным РГП «Казгидромет», за последние три дня обильного снегопада в Астане выпало 37,6 мм осадков. На усиленный режим работы переведены все коммунальные службы. В снегоуборочных работах заняты более 2,2 тысячи дорожных рабочих, более тысячи единиц спецтехники», - сообщили в акимате.

В ночь с 16 на 17 апреля из столицы вывезли более 23 тысяч кубометров снега или 1 671 грузовик. С начала зимнего периода и по сегодняшний день на полигоны вывезли почти 4 миллиона кубометров снега, это более 318 тысяч рейсов.

В связи с ухудшением погодных условий интенсивность движения транспорта в городе снизилась.

«Во избежание аварийных ситуаций убедительно просим участников дорожного движения быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию», - добавили в акимате.

Напомним, в Астане объявлено штормовое предупреждение из-за сильного снегопада и ветра. Наблюдается задержка общественного транспорта. Закрыли 15 участков республиканских трасс. На дорогах произошло более 140 ДТП.

Школьников перевели на дистанционный формат обучения.


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