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Столичные ЦОНы изменили график работы
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно решению санитарного врача города Ж. Пралиевой в связи с приростом заболеваемости коронавирусной инфекцией среди населения и в целях недопущения дальнейшего его распространения, временно изменен график работы столичных центров по обслуживанию населения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на столичный филиал государственной корпорации «Правительство для граждан».
С завтрашнего дня ЦОНы будут принимать граждан с 09.00 до 17.00 часов.
Сотрудники фронт-офисов госкорпорации находятся в прямом контакте с гражданами. Несмотря на то, что все они работают в средствах защиты и придерживаются социальной дистанции, рекомендуется услугополучателям, в случаях проявления недомогания или симптомов болезни, воздержаться от визита в ЦОН.
С учетом нового графика для получения услуг в отделах обслуживания населения необходимо бронировать очередь до 16.30 часов. Позже бронь будет считаться недействительной.
Бронировать очередь можно несколькими способами: через специальный сервис на портале электронного правительства egov.kz, Telegram бот EgovKzBot2.0, а также по номеру 1414.
В целях соблюдения санитарно-эпидемиологических норм посещение ЦОНов возможно при обязательном наличии медицинской маски. Так же необходимо соблюдать социальную дистанцию.
Ранее сообщалось о том, что по решению главных санитарных врачей, графики работы ЦОНов уже сокращены в 13 регионах.
Напомним, ЦОНы возобновили свою работу в мае. В условиях пандемии Правительство для граждан было вынуждено перейти на новый формат работы. В частности, оказывать в ЦОНах только «бумажные» услуги, недоступные онлайн, и принимать услугополучателей по предварительной записи. Забронировать очередь в ЦОН можно на портале egov.kz и с помощью телеграм-бота eGovKzBot2.0.
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