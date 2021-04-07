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    Столичные бизнес-центры и ТРЦ призвали провести противопаводковые мероприятия

    7 Апреля 2021, 11:54

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель начальника ДЧС города Нур-Султана Есен Байыров призвал обслуживающие компании жилых комплексов и административных зданий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Уважаемые представители обслуживающих компаний жилых комплексов (КСК) и административных зданий (бизнес-центры, ТРЦ), а также владельцы частных жилых домов! В связи с резким изменением погодных условий и таянием снега, а также в целях недопущения чрезвычайных ситуаций и травматизма департамент по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султана убедительно рекомендует провести своевременные противопаводковые мероприятия на принадлежащей вам территории, участка», - сказал Есен Байыров на брифинге в акимате.

    В частности, представителям жилых комплексов и административных зданий рекомендовано произвести очистку крыш и козырьков кровли подъездов от снега и наледи, а также произвести очистку пешеходной и тротуарной дороги придомовой и прилегающей территории.

    «Жителям частных жилых домов рекомендуем произвести очистку снега на территории дома с дальнейшим выносом на обочину проезжей части, для последующей механизированной уборки. Данные мероприятия позволят снизить возможность возникновения подтопления участков. Уважаемые граждане! Просим вас соблюдать рекомендации и основные правила безопасности для недопущения возможных чрезвычайных ситуаций!» - обратился к астанчанам глава ДЧС.

    В департаменте также напомнили, что в случае наблюдения скопления талых вод на дорожном полотне либо возле жилого дома, необходимо обратиться в Единый контакт-центр IKomek акимата Нур-Султана по номеру «109» либо позвонить в районные акиматы города по следующим номерам: район Сарыарка – 55-66-13, 55-74-22, район Байконыр – 8775-970-99-99, 8702-348-82-88, района Есиль – 8778-455-89-69, район Алматы – 8702-868-66-33.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Астана Безопасность Паводок
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