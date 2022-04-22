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    Столичные автомобилисты нарушили ПДД на 552 млн тенге

    22 Апреля 2022, 13:46

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала года в столице зафиксировано более 30 тыс. нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщил начальник управления административной полиции департамента полиции города Нур-Султана Елжан Чупеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С начала года зафиксировано более 30 тыс. нарушений ПДД на сумму 552 млн тенге. Эта сумма набралась только за три месяца. Среди нарушений в основном игнорирование дорожных знаков, неправильная парковка, проезд по полосе общественного транспорта, проезд на красный сигнал светофора», - сказал Елжан Чупеков в беседе с корреспондентом Казинформа.

    Ранее сообщалось, что в столице внедряют систему, автоматически фиксирующую остановку и стоянку автомобилей в неположенных местах, без привлечения сотрудников полиции.

    По информации начальника управления административной полиции департамента полиции города Нур-Султана Елжана Чупекова, с 22 апреля в столице заработала система, автоматически фиксирующая остановку и стоянку автомобилей в неположенных местах без привлечения сотрудников полиции. Нарушения по стоянке авто теперь будут фиксировать при помощи комплексов фотовидеофиксации «Дозор-М», которыми оборудованы спецавтомобили ТОО «Парковочное пространство Астаны».

    Автор:

    Серик Сабеков

    Астана ДТП Транспорт
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