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    Столичные актеры поздравили казахстанцев с высоты птичьего полета

    14 Декабря 2019, 23:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Государственный академический русский театр драмы им. М.Горького в рамках празднования Дня независимости РК представил музыкально-литературную постановку в здании главного символа столицы – монумента «Байтерек». Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Актеры театра поздравили жителей и гостей Нур-Султана с наступающим Днем независимости на высоте в 97 метров. В программу вошли произведения великих казахских просветителей А.Кунанбаева, С.Сейфуллина, И. Жансугурова и Б. Майлина, юбилей которых отмечается в стране», - рассказали в пресс-службе театра.

    По словам режиссеров постановки - заслуженного артиста РК Бекпулата Парманова и Мәдениет қайраткері РК Людмилы Крючковой, музыкально-поэтическая композиция, совсем недавно пополнившая репертуар театра, была доработана к празднику Независимости страны и дополнена песенными номерами молодых актеров.

    Постановку смогли увидеть все пришедшие в этот день посетители комплекса «Байтерек». Среди зрителей было немало приезжих из других городов, таких как Алматы, Шымкент, Костанай и Караганда. Вместе с тем, композиция стала неким экскурсом в казахскую литературу для иностранных гостей из Польши и Бельгии.

    Как отметили в театре, творческий коллектив готовил выступление на протяжении двух недель.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Астана Культура День Независимости
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