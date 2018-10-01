Столичной общественности разъяснили озвученные Президентом инициативы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Об этапах реализации ключевых направлений, озвученных Главой государства в недавнем Послании, рассказали члены республиканской информационной группы в ходе встречи с общественностью, передает «Казинформ». со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Сегодня под руководством заместителя акима Астаны Ермека Аманшаева состоялась встреча членов республиканской информационной группы с населением по разъяснению Послания Президента РК народу Казахстана «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни».



Во встрече приняли участие члены правительства, депутаты, руководители столичных организаций образования и здравоохранения, студенты вузов и колледжей Астаны.



«Как известно, решением Правительства была создана республиканская информационно-пропагандистская группа, в состав которой вошли члены Правительства, руководители государственных органов и представители неправительственных организаций. Сегодня у вас есть хорошая возможность задать им вопросы напрямую. Все комментарии, рекомендации и предложения будут рассмотрены и внесены в протокол встречи», - обратился заместитель акима к общественности.



Участников мероприятия интересовали актуальные вопросы жилья и повышение заработных плат. О том, как будет подниматься заработная плата у обычных служащих, рассказал первый вице-министр национальной экономики РК Руслан Даленов.



«В Послании большое внимание уделено благосостоянию казахстанцев, в частности повышению доходов. С 1 января следующего года, как вы знаете, увеличится в полтора раза минимальная заработная плата. Если сегодня она составляет 28 284 тенге, с 1 января 2019 будет 42 500 тенге. Изменения в основном коснутся работников государственных и частных предприятий. В среднем, значит, повышение их заработных плат составит до 30% в зависимости от того, сколько они сейчас получают. В целом на увеличение заработных плат потребуется 86 млрд в год», - отметил первый вице-министр национальной экономики РК Р. Даленов.









В ходе встречи спикеры также разъяснили основные моменты реформирования и применения новых подходов в повышении уровня развития в сфере медицины, образования и поддержки МСБ. По словам заместителя акима Ермека Аманшаева, в текущем году завершится пилотный проект по переходу на безбумажное здравоохранение, который в полном объеме реализован во всех пилотных организациях, где уже 93% всех видов документации ведется в электронном виде.



«В рамках реализации поручения Главы государства с 1 января 2019 года все поликлиники и больницы полностью перейдут на безбумажное ведение медицинской документации», - сообщил Аманшаев.



Вместе с тем о важной роли общественности в процессе разработки Закона «О статусе педагога» рассказал директор департамента стратегического планирования и координации МОН РК Бахтияр Маликов.



«В законе будут предусмотрены стимулы для повышения социального статуса педагогов, сокращения учебной нагрузки и защиты от ненужных проверок и другие меры. Проект закона будет разработан в течение 2-3 месяцев и вынесен на общественное обсуждение», - подчеркнул спикер.









По итогам обсуждений было отмечено, что встреча позволила раскрыть ключевые положения Послания с позиции прямых и практических выгод, которые может получить каждый гражданин от участия в запущенных государственных программах и инициативах.