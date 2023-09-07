Столичной молодежи разъяснили правила отбора в Президентский кадровый резерв

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Столичной молодежи разъяснили правила отбора в Президентский молодежный кадровый резерв. Встречу организовал департамент Агентства РК по делам госслужбы по городу Астане в стенах ЕНУ имени Л.Н. Гумилева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Столичной молодежи разъяснили требования, возможности проекта «Президентский молодежный кадровый резерв».

«В очередной раз встречаемся с молодежью до 35 лет. Обсуждаем этапы отбора в Президентский молодежный кадровый резерв. В 2019 году было отобрано 300 человек, в 2021 году - 50 человек. В последние годы в стране очень много нововведений в законодательном плане в государственном управлении. Молодежи дается уникальная возможность для того, чтобы они апробировали так называемый социальный лифт и смогли занять самые различные руководящие должности на государственной службе. В сентябре начался отбор документов. Состоит из шести этапов. Три из них – в режиме онлайн, не выходя из дома. Мы пригласили на встречу уже состоявшихся резервистов, то есть, тех, кто уже прошел отбор в 2019, 2021 годах», - сказал руководитель столичного департамента Агентства по делам госслужбы Али Комекбаев.

Глава департамента отметил, что испытать удачу может любой гражданин Республики Казахстане в возрасте до 35 лет с пятилетним стажем работы. По его словам, это уникальная возможность для активных, талантливых молодых людей. У них есть шансы показать себя, продемонстрировать свои навыки.

Али Комекбаев также поделился успешными кейсами резервистов.

«Моя коллега, точнее мой заместитель, на прошлой работе была обычным сотрудником. Пройдя отбор в Президентский молодежный кадровый резерв, стала заместителем в государственном органе. Это один из кейсов. Таких примеров очень много», - отметил он.

Обращаясь к молодежи, спикер отметил, что в нашей стране система государственного управления дает уникальную возможность молодым поучаствовать, показать себя, занять высокую должность. При чем вся система отбора выстроена таким образом, что субъективизм сведен к минимуму. Те, кто оценивает навыки потенциальных резервистов, не знают, ни имени, ни фамилии участников отбора.

Руководитель службы превенции Агентства РК по противодействию коррупции Мирас Каргабай рассказал о своем опыте участия в проекте «Президентский молодежный кадровый резерв». В 2021 году он вошел в список 50 резервистов, успешно прошедших отбор.

«Я выбирал по своему профилю, где имею опыт и могу пригодиться. После отбора в резерв продолжил работу в Антикоррупционной службе, где мне предложили повышение. Претендентам на новый третий резерв хочу посоветовать, чтобы несколько раз подумали, перед тем как подать заявку. Это не только возможность расти, но и ответственность. В резерв отбирают, чтобы завтра управлять государством, нести ответственность за развитие нашей страны. Соответственно, в этот резерв должны попасть подготовленные, наиболее мотивированные и патриотичные люди», - поделился Мирас Каргабай.

Потенциальным резервистам он также посоветовал заранее подготовиться ко всем этапам, собрать информацию у резервистов прошлых лет, из открытых источников.

«Надо понимать, из чего состоит госуправление, какие стратегические документы существуют и что хочет привнести кандидат в госуправление. Мы должны приходить со своим видением и конкретными предложениями», - добавил он.

Напомним, что заявки в Президентский молодежный кадровый резерв будут приниматься до 30 сентября.