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    Столичной мечети «Нур Астана» присвоили имя аль-Фараби

    19 Ноября 2021, 13:40

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мечети «Нур Астана» в столице присвоили имя выдающегося ученого-мыслителя Востока Абу Насыр аль-Фараби, передает МИА «Казинформ» BaigeNews.kz.

    Об этом стало известно на торжественной церемонии, прошедшей 19 ноября на территории мечети. Мероприятие прошло в пятницу - священный день мусульман.

    «На прошлой неделе на заседании президиума Духовного управления мусульман Казахстана под председательством верховного муфтия Наурызбая кажы Таганулы поступило предложение от Совета ученых по переименованию мечети «Нур Астана«. Руководители отделов ДУМК, имамы области и сотрудники центрального аппарата проголосовали за изменение названия мечети. В результате было принято решение, что мечеть с 15-летней историей теперь будет названа в честь мыслителя, ученого Abu Nasr al-Farabi», - рассказал главный имам Нур-Султана Ерболат Жүсіпов.

    В результате решения, принятого в честь 30-летия Независимости, сегодня была официально снята табличка с названием бывшей мечети, а на ее месте установлена табличка с названием новой мечети имени Abu Nasr al-Farabi.

    Аль-Фараби — философ, математик, теоретик музыки, учёный Востока. Один из крупнейших представителей средневековой восточной философии. Он автор комментариев к сочинениям Аристотеля (отсюда его почётное прозвище «Второй учитель») и Платона.

    Его труды оказали влияние на Ибн Сину, Ибн Баджу, Ибн Туфайля, Ибн Рушда, а также на философию и науку средневековой Западной Европы. Ему приписывается создание Отырарской библиотеки.

    Открытие мечети «Нур Астана» состоялось 22 марта 2005 года в честь празднования Наурыза. До открытия мечети «Хазрет Султан» являлась самой большой мечетью в Казахстане и в Центральной Азии.

    Мечеть имеет четыре минарета высотой по 62 метра, высота главного купола - 43 метра, а общая площадь равна 3930 метров. Строительство велось с 2002 по 2005 годы.

    Фото: Анели Мажитовой

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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