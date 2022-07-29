Столичному водителю выписали около 100 штрафов на два месяца

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С начала проведения оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога» выявлено 3 231 нарушение правил дорожного движения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП города Нур-Султана.

Среди нарушений - 33 факта вождения в нетрезвом виде, выявлены 60 водителей, не имеющих права управления транспортным средством и 6 водителей, лишенных права управления автомобилем.

В текущем году в столице запущено мобильное приложение МВД «Коргау». В нем интегрированы возможности камер системы «Сергек», Центров оперативного управления и мобильных приложений МВД.

С начала мероприятия «Безопасная дорога» с помощью приложения «Коргау» 286 водителей уведомлены об имеющихся задолженностях по административным правонарушениям. На коммунальную стоянку города Нур-Султана водворены 129 автомашин.

Камерами «Сергек» зафиксирован автомобиль марки «Volvo S40», который был водворен на коммунальную стоянку. Водитель автомашины получил уведомления на сумму более 2 млн 334 тыс. тенге. Установлено, что за ним числятся 99 неоплаченных штрафов, из которых 94 штрафа за превышение скоростного режима.

Также полицейскими остановлена автомашина «Vaz 21150», водитель которой ранее был лишен прав управления транспортным средством. В 2017 году за вождение в нетрезвом виде в судебном порядке он был лишен права управления транспортным средством. Нарушитель привлечен к административной ответственности по части 4 статьи 612 КРКобАП.