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    Столичного водителя оштрафовали за попытку дачи взятки инспектору полиции

    28 Апреля 2023, 14:45

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Районным судом №2 Есильского района города Астаны вынесен обвинительный приговор в отношении столичного автолюбителя за покушение на дачу взятки должностному лицу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт городского суда.

    Находившийся за рулем подсудимый был остановлен сотрудниками патрульной полиции ввиду отсутствия страхового полиса (ч. 2 ст. 230 КоАП РК предусматривает штраф в размере 34 500 тенге).

    С целью уклонения от привлечения к административной ответственности он попытался дать взятку инспектору полиции в размере 15 тысяч тенге, несмотря на предупреждение со стороны полицейского об уголовной ответственности. Однако преступление не было доведено до конца, ввиду отказа должностного лица от получения взятки.

    Водитель вину в предъявленном обвинении полностью признал и в содеянном раскаялся.

    Его вина доказана показаниями подсудимого, протоколом осмотра транспортного средства, видеозаписью с камер служебного автотранспорта и другими материалами уголовного дела.

    Смягчающими ответственность и наказание обстоятельствами суд признал чистосердечное раскаяние и наличие на иждивении малолетних детей. Отягчающих ответственность и наказание обстоятельств судом не установлено.

    Санкция ст.367 ч.1 УК (покушение на дачу взятки) предусматривает штраф от 20-ти до 30-ти кратной суммы взятки либо лишение свободы на срок до 5-ти лет, с конфискацией имущества или без таковой, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Приговором суда Т. признан виновным в совершении уголовного правонарушения, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 168 750 тенге с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе.

    Приговор суда не вступил в законную силу.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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