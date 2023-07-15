Столичное водохранилище впервые с 1970 года очистят

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 11 июля Министерство экологии и природных ресурсов РК приступило к очистке Астанинского водохранилища, согласно поручению Главы государства, данном на совещании по вопросам развития города Астаны, передает МИА «Казинформ».

Астанинское водохранилище было построено в 1970 году и до сих пор не очищалось. Это единственное водохранилище, снабжающее столицу питьевой водой. Общий объем водохранилища составляет 410,9 млн кубометров. Текущий объем составляет 312,36 млн кубометров.

Два года назад РГП «Казгидромет» провело батиметрическую съемку и установило, что 46,7 миллиона кубометров водохранилища составляют донные отложения: ил и песок. Это 30 процентов резервуара. Потребность в воде в 2023 году составляет 97 млн ​​кубометров. Из них использовано 46 млн кубометров, до конца года есть потребность в дополнительном объеме 51 млн кубометров. Принимая во внимание, что население Астаны с каждым годом растет и норма потребления увеличивается, и если в 2030 году численность населения достигнет 2 млн, воды понадобится 150 млн кубометров. Для увеличения проточности к Астанинскому водохранилищу предусматривается строительство сооружений по его подпитки из канала им К.Сатпаева в русло реки Есиль с расчисткой и дноуглублением. В настоящее время продолжается работа по разработке проектно-сметной документации.

Перед началом работ по очистке в первую очередь водолазы должны определить, что именно собирается на дне. По мнению специалистов, в зависимости от климатических условий, с учетом периода нереста рыбы, процесс очистки может занять не менее 10 лет, так как, работать можно только 5 месяцев в году.