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    Столичная школьница заняла второе место на международной математической олимпиаде

    16 Апреля 2021, 23:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На Международной математической олимпиаде для девочек «EGMO-2021» ученица 11 класса специализированной школы №9 «Зерде» города Нур-Султана Дильназ Уалиева заняла второе призовое место, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

    Сборная Казахстана последние пять лет показывает лучшие результаты именно на этой Олимпиаде. В текущем году этот образовательный конкурс стал плодотворным для нашей страны. Хотя олимпиада предназначена для школьников, уровень заданий очень сложен.

    С каждым годом увеличивается количество участников, желающих продемонстрировать свои способности в математике. В этот юбилейный год (10 лет) принять участие в столь престижной олимпиаде изъявили желание девушки, представлявшие 55 стран мира.

    Отметим, что Дильназ Уалиева ранее показала высокие результаты в отборе на европейскую математическую олимпиаду для девушек (EGMO) и стала первой в личном рейтинге среди участниц.

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    Астана Образование Олимпиада Общество
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