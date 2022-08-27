Столичная публика тепло приняла спектакль «Легенда о Коркыте» туркестанского театра

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня на сцене театра оперы и балета «Астана Опера» с гастролями выступили артисты Туркестанского музыкально-драматического театра. Столичную публику не оставил равнодушным пластический спектакль «Легенда о Коркыте» с завораживающими спецэффектами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Перед тем, как выбрать пьесу, очень долго читаем материал, рассматриваем со всех сторон. Туркестан - колыбель тюркского мира, а Коркыт стоит на пьедестале у тюркского мира, поэтому мы решили поставить этот спектакль. Нам очень понравилась пьеса Ермека Аманшаева, поэтому мы обязаны были ее поставить на высшем уровне. Мы выбрали стиль не драматического, а пластического театра, где мы презентуем балетную труппу», - отметила заместитель директора по творчеству Асем Алдибекова.

Спектакль повествует о жизни легендарного Коркыт-ата, который оставил глубокий след в истории кочевых народов и ценное литературно-музыкальное наследие. Согласно либретто, он вырезает кобыз из гигантского вяза, этот инструмент с магическими звуками преображает все вокруг в гармонию и благоденствие. Но множество испытаний встречается на жизненном пути кобызиста. Он пытается спастись от своих «видений», и куда бы ни шел, кочуя с одной части света на другую, везде его преследует призрак Смерти… Пройдя нелегкий путь, наконец, Коркыт возвращается на родину.

В этом спектакле впечатляюще изображен языком современной хореографии вечный конфликт между Коркытом, излучающим свет добра и творчества, и волшебницей Марту, пытающейся превратить землю в поле битвы.

Постановки туркестанского театра сложно представить без завораживающих спецэффектов. Это уже стало изюминкой театра. В пластическом спектакле также присутствовали шумовые, визуальные спецэффекты.

Режиссером-постановщиком выступил известный российский балетмейстер, искусствовед Константин Семенов.

«Прежде чем приниматься за работу, режиссер читает пьесу, полностью вникает в историю, культуру, изучает, и только потом говорит о своем видении. Когда он раскрывает свою идею, а мы видим, что это то, что нам надо, мы приглашаем режиссера работать над спектаклем», - добавила Асем Алдибекова.

Режиссер признался, что почувствовал особую ответственность, потому что Коркыт – значимая личность для всего Казахстана и тюркского мира.

«Когда строил спектакль, ключевыми моментами были две темы. Первая тема – Коркыт как легендарный создатель инструмента кобыз, который через музыку дарует людям некую гармонию. Вторая тема – его сострадание к людям. Смерть неизбежна, и попытки борьбы со смертью, то, как он нашел ключ для своего пути на небо через принятие смерти. Я очень рад, что меня привлекли в этот проект. На мой взгляд, спектакль получился интересный, инновационный, многокомпонентный, поскольку задействована видеопроекция, богатый свет. Для артистов это стало неким вызовом, поскольку пластика, на которой основан спектакль – это было новым для них», - поделился Константин Семенов.

Столичные зрители успеют еще завтра, 28 августа, насладиться просмотром пластического спектакля «Легенда о Коркыте».



