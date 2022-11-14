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    Столичная прокуратура заблокировала 17 наркосайтов

    14 Ноября 2022, 20:10

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Легкая доступность современных видов наркотиков создает серьезную угрозу обществу. На этом фоне наблюдается постоянный рост госпитализированных в наркологический блок Городского центра психического здоровья. Только за 10 месяцев текущего года поступило 2 126 человек, а в прошлом году - 2 080, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

    Как известно, что в социальных сетях и мессенджерах в свободном доступе размещено множество рекламы по продаже «синтетики». Столичная прокуратура выявила 17 подобных сайтов.

    «К примеру, на странице «Q» открыто рекламировали наркотические средства с указанием адресов и реквизитов. Принятыми мерами все 17 наркосайтов заблокированы. Работа по пресечению распространения наркотиков продолжается и находится на особом контроле прокуратуры города», - говорится в сообщении.

    В случае обнаружения подобных сайтов прокуратура города Астаны просит незамедлительно сообщать по следующим номерам телефона:

    Дежурный прокурор прокуратуры города - (7172) 71-24-67;

    Телефон доверия департамента полиции - (7172) 71-63-93.
    Астана Борьба с наркотиками
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