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    Столичная прокуратура вернула государству земельные участки на 700 млн тенге

    9 Августа 2023, 15:23

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Прокуратурой города Астаны проведена проверка исполнения судебных актов об изъятии земельных участков для государственных нужд, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

    В ходе проверки установлено, что акционерное общество получило компенсацию за принудительно отчуждаемый земельный участок для государственных нужд в размере 663 млн тенге. Однако на протяжении 2 лет не исполняло решение суда по передаче государству 2 земельных участков для строительства школы и общежития.

    По акту прокурорского надзора решение суда приведено в исполнение, земельные участки переданы государству.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Астана Прокуратура
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