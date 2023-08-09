Столичная прокуратура вернула государству земельные участки на 700 млн тенге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Прокуратурой города Астаны проведена проверка исполнения судебных актов об изъятии земельных участков для государственных нужд, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

В ходе проверки установлено, что акционерное общество получило компенсацию за принудительно отчуждаемый земельный участок для государственных нужд в размере 663 млн тенге. Однако на протяжении 2 лет не исполняло решение суда по передаче государству 2 земельных участков для строительства школы и общежития.

По акту прокурорского надзора решение суда приведено в исполнение, земельные участки переданы государству.