Столичная программа «1 000 мест – уличная торговля» имеет социальную направленность

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Программа «1 000 мест – уличная торговля» имеет социальную направленность. Об этом сообщил председатель правления АО «СПК «Astana» Еркегали Алимкулов на заседании столичного маслихата, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спикер рассказал о положительном эффекте от реализации программы «1 000 мест – уличная торговля», принятой в 2016 году.

«Создано более 1 700 рабочих мест, постоянное поступление налоговых отчислений в бюджет. Также наша программа является одним из методов борьбы с незаконной стихийной торговлей, а также поддержки малого бизнеса, а именно семейного бизнеса. В 2019 году, совместно с палатой «Атамекен», программа получила и социальную направленность. Это выдача земельных участков социально уязвимым слоям населения. Также открытие магазинов в шаговой доступности, что оказалось важным в период пандемии в виде минимизации контактов», – сказал Е. Алимкулов.

Глава корпорации также отметил, что с 2019 года торги на получение участков проводятся на портале www.gosreestr.kz. Подача документов автоматизирована на базе платформы I-Qala. Предпринимателям не нужно приходить в СПК, подавать бумажные документы.

По словам Е. Алимкулова, за период реализации программы с марта 2017 года доход от предоставления в аренду земельных участков для уличной торговли составил в 2017 году - 27,8 млн тенге; в 2018 году - 102,1 млн тенге; в 2019 году - 112 млн тенге; в 2020 году - 72,5 млн тенге; в 2021 году - 142 млн тенге; за 9 месяцев 2022 года - 97 млн тенге. За весь период получено 534,4 млн тенге дохода.

В ходе выступления Е. Алимкулов также сообщил, что для уличной торговли столичным предпринимателям переданы 596 земельных участков.



