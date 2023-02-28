Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 456.66 eur/kzt 487.12

    rub/kzt 6.04 cny/kzt 66.25
Прогноз погоды
Астана0,-2℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Астана

    Столичная молодежь сможет получить микрокредиты до 5 млн тенге

    28 Февраля 2023, 14:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Столичной молодежи предоставят микрокредиты до 5 млн тенге под 2,5 % годовых. Об этом заявил заместитель директора Центра занятости города Астаны Сабит Жаманбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В этом году планируется внедрить новый механизм микрокредитования молодежи под 2,5% годовых в размере до 5 млн тенге. Срок микрокредита – до 5 лет, срок микрокредита для проектов в сфере животноводства – до 7 лет. Максимальная сумма микрокредита – до 5 млн тенге, а номинальная ставка вознаграждения – не более 2,5 процентов годовых, наличие залогового обеспечения. А льготный период по погашению основного долга и вознаграждения составляет не более 1/3 продолжительности срока микрокредитования», - сказал на брифинге Сабит Жаманбаев.

    Также с 20 февраля начался прием заявок на первый поток получения безвозмездных грантов для реализации новых бизнес-идей. Прием заявок будет осуществляться поэтапно в 4 потока, в режиме онлайн, посредством портала business.enbek.kz. В этом году гранты предусмотрены для 132 граждан из числа социально уязвимых групп населения.

    Все указанные активные меры занятости, как для соискателей, так и для работодателей доступны на портале Электронной биржи труда enbek.kz.

    На портале соискатели могу самостоятельно зарегистрироваться в качестве лица, ищущего работу и безработного, взять направления на активные меры занятости и просматривать вакансий для трудоустройства на постоянные рабочие места. Также работодатели могут размещать вакансии на данном портале, без обращения в Центр занятости населения.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Астана Занятость Молодежь
    Новости по теме
    Новости по теме
    Подростки просят казахстанцев голосовать
    Региональные карты занятости появятся в каждой области Казахстана
    Почти каждый третий житель Костанайской области - представитель молодежи
    По жилищной программе «Жас Шаңырақ» в Костанае не будет ограничений по отраслям работы
    Популярное
    1 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Астане и Актобе
    2 Боксер Алихан Нурзак нокаутировал мексиканца и выиграл медаль молодежного Кубка мира
    3 Компенсацию по тенговым депозитам получат свыше 2,6 млн казахстанцев
    4 Елена Рыбакина вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе
    5 Артур Ластаев - о делах по нападению на журналистов: Надеемся на объективное расследование
    Новости партнеров