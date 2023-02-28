Столичная молодежь сможет получить микрокредиты до 5 млн тенге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Столичной молодежи предоставят микрокредиты до 5 млн тенге под 2,5 % годовых. Об этом заявил заместитель директора Центра занятости города Астаны Сабит Жаманбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году планируется внедрить новый механизм микрокредитования молодежи под 2,5% годовых в размере до 5 млн тенге. Срок микрокредита – до 5 лет, срок микрокредита для проектов в сфере животноводства – до 7 лет. Максимальная сумма микрокредита – до 5 млн тенге, а номинальная ставка вознаграждения – не более 2,5 процентов годовых, наличие залогового обеспечения. А льготный период по погашению основного долга и вознаграждения составляет не более 1/3 продолжительности срока микрокредитования», - сказал на брифинге Сабит Жаманбаев.

Также с 20 февраля начался прием заявок на первый поток получения безвозмездных грантов для реализации новых бизнес-идей. Прием заявок будет осуществляться поэтапно в 4 потока, в режиме онлайн, посредством портала business.enbek.kz. В этом году гранты предусмотрены для 132 граждан из числа социально уязвимых групп населения.

Все указанные активные меры занятости, как для соискателей, так и для работодателей доступны на портале Электронной биржи труда enbek.kz.

На портале соискатели могу самостоятельно зарегистрироваться в качестве лица, ищущего работу и безработного, взять направления на активные меры занятости и просматривать вакансий для трудоустройства на постоянные рабочие места. Также работодатели могут размещать вакансии на данном портале, без обращения в Центр занятости населения.



