Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Столичная молодежь раздает врачам «Пакеты благодарности»

    16 Июля 2020, 13:47

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане проходит акция по поддержке врачей «Пакет благодарности», инициированная МК «Jas Otan», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы с 15 июля начали акцию по поддержке врачей «Пакет благодарности». Мы сейчас ездим по больницам и раздаем врачам пакеты с продуктами, то есть это фрукты, разные печенья, шоколад, которые содержат необходимые на сегодня витамины. Это все от имени молодежи города и волонтеров. Для того, чтобы поддержать врачей, которые находятся на передовой в борьбе с КВИ, работают днем и ночью. Вчера мы обошли три больницы, и сегодня три больницы посетили. Планируем акцию проводить еще в течение нескольких дней, по три больницы ежедневно обходим», - отметил председатель столичного филиала молодежного крыла «Jas Otan» Багдаулет Жандильдаев.

    Он также рассказал, на какие средства проводится акция.

    «Акция проводится за счет взносов самих волонтеров, а также на спонсорские средства», - сообщил Багдаулет Жандильдаев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Астана Нур Отан Здравоохранение Общество Молодежь
    Новости по теме
    Новости по теме
    Касым-Жомарт Токаев: Нет бесполезных профессий, есть бестолковые специалисты
    Касым-Жомарт Токаев: Нам необходимо укрепить свою национальную идентичность
    Казахстанская молодежь встретилась со спецпредставителем Евросоюза по Центральной Азии
    Какая помощь оказывается семьям погибших при пожаре в области Абай
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    4 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    5 В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами