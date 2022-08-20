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    Столичная АНК провела республиканскую благотворительную акцию «Дорога в школу»

    20 Августа 2022 00:06

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках Года ребенка в столичном Доме дружбы Ассамблея народа Казахстана Нур-Султана провела республиканскую благотворительную акцию «Дорога в школу», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт городского акимата.

    Акция прошла под девизом «Дорога в школу – добро без границ».

    Основная цель мероприятия – оказание материальной помощи многодетным семьям, нуждающимся в социальной поддержке, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, перед подготовкой к новому учебному году.

    На официальном открытии акции заместитель руководителя КГУ «Қоғамдық келісім» при акимате города Нур-Султан Нұркен Әбдіғали отметил, что мероприятие является традиционным и проводится ежегодно.

    В ходе благотворительной акции около 100 детей были обеспечены школьными сумками и учебными принадлежностями. Для ребят, приглашенных в Дом дружбы, профессиональные аниматоры представили развлекательную программу. Вместе с героями мультфильмов дети участвовали в увлекательных играх, которые сопровождались концертной программой творческих коллективов столичной АНК.

    «Теперь у меня есть сумка и школьные принадлежности. Я готова пойти в школу. Скучаю по школе, по друзьям. Аниматоры и их игры тоже очень понравились», - сказала ученица 3 класса школы № 55 города Нур-Султана Айару Жанболатова.

    Активное участие в акции «Дорога в школу» приняли председатели и меценаты столичных этнокультурных объединений.

    В доброе дело внесли свой вклад представители таджикского, узбекского, чечено-ингушского, польского, русского, турецкого, украинского, татаро-башкирского, еврейского, азербайджанского, белорусского, немецкого, уйгурского, дунганского, казачьего, болгарского, башкирского, грузинского этнокультурных центров, а также благотворитель Сайяф Исмаилов и член городского Совета матерей Шапаат Нурахунова.


    Фото : gov.kz





    #Образование #Благотворительность #АНК
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