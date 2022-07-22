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    Столица в «желтой» зоне - гражданам рекомендуют носить маски

    22 Июля 2022, 15:41

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В «желтой» зоне по распространению коронавирусной инфекции рекомендуется носить маски, но в необязательном порядке. Об этом сообщила руководитель управления эпидемиологического надзора за инфекционными заболеваниями Министерства здравоохранения РК Роза Кожапова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С 21 июля город Нур-Султан вошел в «желтую» зону. В «желтой» зоне согласно тем рекомендациям, которые мы озвучивали, и согласно постановлению главного государственного врача города Нур-Султана рекомендуется ношение масок», - сказала руководитель управления ведомства.

    «В обязательном порядке рекомендуется перевод на дистанционную форму работы близко контактных лиц, с абсолютными противопоказаниями, беременных. Накладывается запрет на проведение в дошкольных организациях различных мероприятий с объединением групп. Но эти мероприятия разрешаются проводить непосредственно в группах. Ношение масок на сегодня в «желтой» зоне - рекомендательного характера», - пояснила Роза Кожапова, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции в СЦК.

    Но, тем не менее, она добавила, что врачи и Минздрав настоятельно рекомендуют гражданам носить маски.

    «Но по постановлению - это рекомендовано, необязательно. В принципе, есть некоторые организации, к примеру, в Доме министерств мы носим в обязательном порядке», - добавила Р. Кожапова.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане заболеваемость коронавирусом выросла в 3,2 раза.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Астана Минздрав РК Здравоохранение Коронавирус в РК
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