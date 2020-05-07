Столица Казахстана преобразилась к юбилею Великой Победы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 9 мая будем отмечать 75-летие Великой Победы, которая принесла долгожданный мир. Окончание войны, посеявшей горе, обернувшейся огромными человеческими жертвами, миллионами искалеченных судеб, стало торжеством добра над злом. Поэтому Казахстан вместе со всем прогрессивным человечеством отмечает 9 Мая, а казахстанцы хранят в своей памяти события той чудовищной войны. Улицы города не так многолюдны, как обычно, но, тем не менее, чувствуется, что столица в ожидании большого торжества. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата.

Праздничная символика повсюду: установлены флаговые конструкции и развешаны многочисленные плакаты с символикой Дня Победы, а на остановочных павильонах – поздравления с Днем защитника Отечества и 9 Мая. По сложившейся в последние годы традиции вдоль центральных проспектов размещены билборды, на которых изображены наши славные земляки – герои Великой Отечественной.

Сейчас их осталось в живых всего лишь сорок четыре. Самому младшему из них больше девяноста лет.

В годы войны на фронт из тогдашней Акмолинской области отправились 14 723 человека, почти половина из них пала на полях сражений. Наши деды отличились в боях бесстрашием и беспримерным героизмом, 44 бойца были награждены высшей наградой Героя Советского Союза.

Сарыарку на всю страну прославили дважды Герой Советского Союза, летчик-штурмовик Талгат Бегельдинов, Герой Советского Союза, первый министр обороны независимого Казахстана Сагадат Нурмагамбетов, Халық Қаһарманы Рахимжан Кошкарбаев, первым водрузивший знамя Победы над Рейхстагом. Память о них и других фронтовиках, а также тружениках тыла запечатлена в книге «Великая Победа в памяти навеки», которая была презентована на днях.

75-летие Победы в Великой Отечественной войне пройдет без праздничного салюта, торжественных маршей и народных гуляний. Этот праздник все мы будем отмечать дома, в семейном кругу и вспоминать наших отцов, дедов и прадедов, подаривших нам мирное небо.



