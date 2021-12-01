Столица Казахстана – исторические проект Елбасы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня, 1 декабря в стране отмечается День Первого Президента. Праздник учрежден в 2011 году. Дата выбрана не случайно, поскольку именно 1 декабря 1991 года на первых всенародных выборах за Нурсултана Назарбаева проголосовало 98,7% избирателей. Инициативы, проекты и поручения Елбасы всегда были направлены на улучшение благосостояния народа и укрепление государственности Казахстана, а также доказали свою актуальность и своевременность, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

Одним из главных проектов Первого Президента страны – Елбасы, безусловно, является новая столица независимого Казахстана – ныне город Нур-Султан.

6 июля 1994 года Первый Президент Казахстана выступил с предложением перенести столицу страны из Алматы в тогда еще провинциальную Акмолу, предоставляя обоснованные доводы в пользу этого решения. Тогда, 27 лет назад было немало тех, кто не верил в правильность такого выбора. Однако сегодня столица Казахстана известна всей мировой общественности как центр культурных, политических, экономических, социальных процессов не только страны, но и Евразии, мегаполис, вобравший в себя все лучшие достижения Востока и Запада.

«Мы восхищаемся и радуемся тем, что мы сами сделали, это победа нашего народа, победа казахстанцев, победа тех, кто своими руками строил город, клал каждый кирпич. Не будем скромничать – есть наша заслуга тоже. На этом не останавливаемся, мы будем работать дальше», - сказал Нурсултан Назарбаев о столице.

Одним из первых и важных проектов, воплощенных по инициативе и под личных контролем Елбасы в столице, стал «Зеленый пояс», который называют «легкими» главного города страны.

«Мы выстроили прекрасную столицу, которой гордятся казахстанцы и восхищаются все наши гости из дальнего и ближнего зарубежья. Вместе с развитием города я поставил задачу посадить вокруг столицы зеленые насаждения. Все думали, что в этой степи лес никогда не вырастет, ученые говорили, что почва не подходит, и потребуются большие усилия. Но, как мы видим, лес уже стоит. Эти насаждения летом спасают нас от пыли, а зимой - от буранов и снежных бурь. В результате смягчился климат нашего города», - говорил несколькими годами ранее Елбасы.

Уже сегодня первые посаженные деревья достигают 20 метров в высоту, создавая вместе густой лес посреди казахстанской степи.

На территории, превышающей 100 тысяч га, посажено более 12,1 млн деревьев и кустарников.

Ранее аким столицы Алтай Кульгинов подчеркнул, что подпитывать «зеленый пояс», который по праву является легкими города – одна из основных задач. Только в этом году на его территории высадили почти 900 тыс сеянцев.

«Зеленый пояс» Нур-Султана стал домом для зайцев, лис, куропаток, фазанов и многих других животных. Сегодня это не просто лес, но и целая рекреационная зона, где граждане могут проводить активный отдых. Здесь завершилось строительство конно-спортивного комплекса, введена в эксплуатацию тропа для верховой езды общей протяженностью 13,2 километра. Также будут обустроены площадки для скейтбординга, установлены теннисные, футбольные площадки, детские игровые зоны и многое другое.

Еще один важный исторический и стратегический проект, инициированный Нурсултаном Назарбаевым – газификация столицы. Это позволит избавить город от смога, улучшить экологию, обеспечить более комфортными условиями проживания граждан.

В столице малообеспеченным семьям оказывается соцпомощь по переводу их домов на газ. Основной критерий – отсутствие другого жилья и наличие среднедушевого дохода, не превышающего четырех прожиточных минимумов (153 872 тенге). К тому же районные акиматы ведут постоянную работу по информированию населения о ходе газификации, оказывают консультационную помощь.

На данный момент в городе на газ перешли более 1,5 тыс абонентов. Только за счет этого не будет выбросов вредных веществ в атмосферу от не менее 20 тыс тонн угля. Также на газ переведены все водогрейные котлы на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2.

Сегодня полностью обеспечены газом столичные районы Алматы и Сарыарка.

«Ранее возможность перевести дома на голубое топливо получили жители ЖМ «Коктал-1», «Коктал-2», «Железнодорожный», «Промышленный», «Агрогородок», «Юго-Восток». Для этого построено свыше 650 км газораспределительных сетей.

Полностью газифицировать город планируется в 2023 году. Работа находится на контроле у Главы государства.