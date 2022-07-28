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    Столица должна иметь скоростной транспорт - архитектор об LRT

    28 Июля 2022, 16:52

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Доктор архитектуры, почетный архитектор РК Сарсембек Жунусов считает правильным достроить скандальный проект легкорельсового транспорта (LRT) в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Недавно аким Нур-Султана сообщил хорошую новость о том, что строительство LRT продолжится, в усеченном варианте. Если раньше было 18 станций, то теперь будет меньше. Бюджета на это хватит. Первая линия будет построена. Правильно, надо строить! Если бы мы не строили, то уже с сегодняшнего дня мы начали бы думать строить метро, BRT или другой скоростной транспорт в городе», - сказал Сарсембек Жунусов в ходе экспертного круглого стола на площадке СЦК.

    Почетный архитектор считает, что в Нур-Султане, который является городом-миллионником, должен функционировать скоростной транспорт.

    «Я всегда был за то, чтобы достроить LRT. Надо строить и думать о вторых, третьих, четвертых и пятых линиях. Пусть она (линия) будет наземной, частично двухуровневой, но надо строить. Первую линию надо в усеченном виде достроить. И с сегодняшнего дня думать о следующих очередях. Думаю, со стороны города это было правильное решение», - заявил Сарсембек Жунусов.

    Ранее аким Нур-Султана Алтай Кульгинов, ссылаясь на мнения экспертов, сообщил о целесообразности завершить проект до конца и ввести его в эксплуатацию в качестве общественного транспорта.

    Также А. Кульгинов прокомментировал соответствие проекта ЛРТ климатическим условиям столицы.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Астана Строительство Транспорт
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